Nahl Suresi 15. Ayet Okunuşu - Nahl Suresi’nin 15. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Nahl Suresi, adını; Nahl Suresi'nin 68. Ayeti'nde geçmekte olan ve ''bal arısı'' manasına gelen ''Nahl'' kelimesinden almıştır ve Kur'an içerisinde de bu kelime ile anılmaktadır. Nahl Suresi okunuşu ve Nahl Suresi Türkçe anlamı ve meali ile birlikte; Nahl Suresi 15. Ayet okunuşu ve Nahl Suresi'nin 15. Ayeti meali ve Türkçe anlamı; müminlere kıyametin haberini vererek, inananların uygun yaşamasını ve şirk kavramını en iyi biçimde anlatmaktadır. Nahl Suresi'nde şirk kavramı ve şirk eleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, Hz. İbrahim'in Allah yolunda kimse olduğu ve seçkin, örnek bir kul olduğunu açıklamaktadır.

Nahl Suresi 15. Ayet Okunuşu

Nahl Suresi 15. ayet okunuşu Diyanet'e göre şu şekildedir;

Ve elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve enharav ve sübülel lealleküm tehtedun

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Nahl Suresi 15. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi'nin 15. Ayeti Türkçe Anlamı

Nahl Suresi 15. Ayeti Türkçe anlamı Diyanet' göre şu şekildedir;

''Sizi sarsmamasi için, yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.''

Nahl Suresi'nin 15. Ayeti Meali

Nahl Suresi'nin 15. Ayeti içerisinde bahsedilmekte olan genel konular; gezegenimizin biçimi, doğası, doğayı oluşturan dağlar, denizler, yer altı ve yer üstü bütün etkenlerdir. Allah'ın tatlı su gibi bir nimet sunmasının yanı sıra, tuzlu suya da hikmetini bağışlamış olmasından ve tuzlu deniz ve okyanus sularından da besin, mücevher ve faydalı şeyler elde edilebildiğinden bahsedilir. Ayrıca, Nahl Suresi'nin 15. Ayeti Meali, Diyanet'e göre şu şekildedir;

''O, sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilesiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar.''