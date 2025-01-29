Nahl Suresi'nin 48-51. ayetleri, Allah'ın birliğini ve yüceliğini tefekkür etmeye davet eden ayetlerdir. Bu ayetler, tevhid inancını pekiştirir. İnsan, hem Allah'ın yarattıklarına bakarak O'nun kudretini anlamalı hem de yalnızca O'na ibadet ederek kendisine düşen kulluk vazifesini yerine getirmelidir. Nahl Suresi 48-49-50-51. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ayrıca bizlere, Allah'ın emirlerine uygun bir hayat sürmenin ve yalnızca O'ndan korkmanın gerekliliğini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Nahl Suresi 48-49-50-51. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 48-49-50-51. Ayet Okunuşu

48. Ayet: E ve lem yerav ila ma halekallahü min şey'iy yetefeyyeü zılalühu anil yemıni veş şemaili süccedel lillahi ve hüm dahırun

49. Ayet: Ve lillahi yescüdü ma fis semavati ve ma fil erdı min dabbetiv vel melaiketüe hüm la yestekbirun

50. Ayet: Yehafune rabbehüm min fevkıhim ve yef'alune ma yü'merun

51. Ayet: Ve kalellahü la tettehızu ilaheynisneyn innema hüve ilahüv vahıd fe iyyaye ferhebun

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Nahl Suresi 48-49-50-51. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

48. Ayet: Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte, Allah'a secde edip yere kapanmaktadır.

49. Ayet: Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. (Secde ayeti)

50. Ayet: Onlar, yüceler yücesi bildikleri rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler.

51. Ayet: Allah buyurdu ki: "İki tanrı edinmeyin, Tanrı bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun."