Naile’nin katilinin kardeşi de tutuklandı

İzmir'de 29 Aralık'ta, Mihriban Yılmaz'ı (29) boğarak öldürüp ormana gömen evli ve bir çocuk babası Fatih İnan'ın, 3 yıl önce de iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül'ü, çalıştıkları inşaatta cinsel saldırıda bulunup ikinci katından atarak öldürdüğünün ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Amca Kerem İnan'ın, Fatih İnan'ın kardeşi Ömer İnan'a "Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum" yazması, yeğeninin de "Ses etmeyin" cevabı vermesiyle ortaya çıkan cinayete ilgili, şüpheli Fatih İnan geçtiğimiz cuma "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Savcılık kararında, Ömer İnan'ın 3 Ağustos 2023'te yaşanan olay nedeniyle tutuklanan kardeşi Fatih İnan'ın kasten öldürme eylemine yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği, şüphelilerden cep telefonlarının incelendiği, dosyaya yeni şüphelilerin eklenebileceği, yani dosya kapsamında tüm delillerin tamamıyla henüz toplanmadığı belirtildi. Ömer İnan'ın tutuklanma nedeni ise "atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı" gösterildi.Öte yandan Fatih İnan'ın, ifadesinde Sarıgül için 'Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu' iddiası da tanıklar tarafından yalanlandı. Savcılık kararında ikilinin telefonlarında yapılan incelemede; aralarında duygusal bağ olduğuna dair delil bulunmadığı, tanıklarında İnan'ın zaman zaman Sarıgül'ü çaya davet ettiğini ancak reddedildiğini söyledikleri belirtildi.

