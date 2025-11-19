Naim Süleymanoğlu Müzesi açıldı

Milli halterci, dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Mestanlı ilçesinde büyüdüğü ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle aslına uygun olarak restore edilip müzeye çevrildi. Naim Süleymanoğlu Anı Evi olarak adlandırılan müzenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TİKA Başkanı Abdullah Eren, Naim Süleymanoğlu'nun ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Naim Süleymanoğlu'nun yalnız Türkiye'nin değil, dünya spor tarihinin en büyük efsanelerinden biri olduğunu belirterek, "Burası yalnızca bir yapı değil; bir mücadele ruhunun ve bir spor efsanesinin ölümsüzleştiği bir hafıza mekânıdır" dedi.