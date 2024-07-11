Nakliyeci şoför ve patronun 1000 dolar kavgası

Uluslararası nakliyat firmasının sahibi olan Mehmet A.(42)'nın başına gelenler adeta "Koynunda yılan beslemek" deyimini gerçek kıldı. İddiaya göre söz konusu nakliyat firmasında şoför olarak çalışan Derya O.(38), patronu Mehmet A.'ya hayatının kazığını attı.

PATRONUNUN 1000 DOLARINA ÇÖKTÜ

İddiaya göre nakliye için Kazakistan'a giden şoför Derya O., 26 Haziran 2023 günü nakliye aracını İstanbul'a getirip teslim etmesi gerekirken şirkete ait çekici ve dorse araçları Sivas'ta bıraktı. Araçları bıraktığı yetmezmiş gibi patronu Mehmet A.'ya getirmesi gereken 1000 Dolar(33 bin Türk lirası) parayı da alan şoför, kayıplara karıştı.

ŞİRKET ARAÇLARI GELMEYİNCE...

Araçlar gelmeyince meraka kapılan şirket sahibi Mehmet A.,şoförü Derya O.'ya ulaşamayınca durumdan şüphelendi. Korku ve panikle savcılığa giden şirket sahibi, çalışanının kendisini kandırarak araç ve parasını çaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadesi alınan şüphei şoför, parayı yurt dışında yaptığı masraflar nedeniyle iade etmediğini ve araçları müştekinin söylediğini yere bıraktığını söyledi.

İHANET EDEN ÇALIŞANINI AFFETMEDİ

Savcılık şüpheli Derya O.'nun her ne kadar suçlamaları kabul etmediğini söylese de suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını değerlendirdi. Bu nedenle dosya, tarafların uzlaşabilmesi adına Uzlaştırma Büro'ya gönderildi. Ancak müşteki şirket sahibi, güvendiği dağlara karlar yağdıran çalışanını affetmedi. Bunun üzerine taraflar uzlaşamadı ve şüpheli şoföre "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.