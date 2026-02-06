Nallıhan’da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın, Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Beycik Köyü'nde H.M.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm daireyi saran yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında evde mahsur kalan H.M. (56), hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, evde mahsur kaldığı belirlenen H.M.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.