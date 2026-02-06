Haberler Yaşam Haberleri Nallıhan’da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 3 katlı bir evin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 56 yaşındaki H.M. yaşamını yitirdi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Beycik Köyü'nde H.M.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm daireyi saran yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında evde mahsur kalan H.M. (56), hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, evde mahsur kaldığı belirlenen H.M.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

