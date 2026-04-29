Haberler Yaşam Haberleri Namaz kılmak için uyanmıştı: Oğlunu banyoda ölü olarak buldu!
Giriş Tarihi: 29.04.2026 18:30

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 80 yaşındaki adam abdest almak için banyoya girmek istediği sırada 44 yaşındaki oğlu Halil Metingider’i ölü olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acılı baba ifadesinde, “Oğlumu yerde yatarken gördüm. Kaldırmaya çalıştım ama kaldıramadım” diyerek o anları anlattı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, İstasyon Mahallesi Tren Yolu Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Babası İ.M. (80) ile birlikte yaşayan Halil Metingider (44), iddiaya göre babası uyuduğu sırada yıkanmak için banyoya girdi. Namaz vakti için kurduğu saatin çalmasıyla uyanan baba İ.M., abdest almak amacıyla banyoya gittiğinde oğlunu yerde hareketsiz halde buldu.

Oğlunu kaldırmaya çalışan baba başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil Metingider'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Metingider'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba İ.M., ifadesinde, "Evde beraberdik. Ben uyudum. Namaz vakti için saat kurmuştum. Saat çalınca abdest almak için banyoya gittim. Oğlumu yerde yatarken gördüm. Kaldırmaya çalıştım ama kaldıramadım, sonra sağlık ekiplerini çağırdım. Herhangi bir sorunumuz yoktu" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ALAŞEHİR #MANİSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA