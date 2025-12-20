MAÇ BAŞLADI! Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa’da final günü!

FAVORİ NAPOLİ'NİN RAKİBİ SÜRPRİZ BOLOGNA!

Inter, Marcus Thuram'ın 2. dakikada attığı golle öne geçti. Bologna, 35. dakikada Orsolini'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın normal süresi 1-1 bitti ve direkt penaltılara geçildi. Inter'de Martinez ve de Vrij penaltı atışlarında başarılı olurken, Bastoni, Barella ve Bonny penaltıları kaçırdı. Bologna'da Ferguson, Rowe ve Ciro Immobile penaltıları gole çevirdi. Moro ve Miranda ise penaltıda aradığını bulamayanlardan oldu.