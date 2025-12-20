MAÇ BAŞLADI! Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa’da final günü!

Suudi Arabistan, İtalyan futbolunun en prestijli kupalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yarı finalde güçlü rakibi Milan'ı geçerek adını finale yazdıran Napoli, favori olarak geldiği turnuvayı kupayla taçlandırmak istiyor. Diğer tarafta ise turnuvanın en büyük sürprizine imza atan Bologna var! Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i penaltılarla eleyerek tarihi bir başarıya imza atan Bologna, peri masalını şampiyonlukla bitirmeyi hedefliyor.
İtalya Süper Kupa finalinin programı resmi olarak açıklandı:
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|İtalya Süper Kupa (Final)
|Maç
|Napoli - Bologna
|Tarih (Ne Zaman)
|22 Aralık 2025 Pazartesi
|Saat (Saat Kaçta)
|22:00 (TSİ)
Inter, Marcus Thuram'ın 2. dakikada attığı golle öne geçti. Bologna, 35. dakikada Orsolini'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın normal süresi 1-1 bitti ve direkt penaltılara geçildi. Inter'de Martinez ve de Vrij penaltı atışlarında başarılı olurken, Bastoni, Barella ve Bonny penaltıları kaçırdı. Bologna'da Ferguson, Rowe ve Ciro Immobile penaltıları gole çevirdi. Moro ve Miranda ise penaltıda aradığını bulamayanlardan oldu.