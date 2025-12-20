Haberler Yaşam Haberleri MAÇ BAŞLADI! Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa'da final günü!
Giriş Tarihi: 20.12.2025 22:30

MAÇ BAŞLADI! Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa'da final günü!

İtalya Süper Kupa (Supercoppa Italiana) dörtlü finalinde heyecan dorukta! Yarı finalde Milan’ı eleyen Napoli ile Inter’i nefes kesen penaltı atışları sonunda saf dışı bırakan Bologna, büyük finalde karşı karşıya geliyor. Tarihi bir şampiyonluk için sahaya çıkacak olan iki ekibin mücadelesi için geri sayım başladı. Peki, Napoli - Bologna Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev finale dair tüm merak edilenler.

MAÇ BAŞLADI! Napoli - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa’da final günü!
Suudi Arabistan, İtalyan futbolunun en prestijli kupalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yarı finalde güçlü rakibi Milan'ı geçerek adını finale yazdıran Napoli, favori olarak geldiği turnuvayı kupayla taçlandırmak istiyor. Diğer tarafta ise turnuvanın en büyük sürprizine imza atan Bologna var! Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i penaltılarla eleyerek tarihi bir başarıya imza atan Bologna, peri masalını şampiyonlukla bitirmeyi hedefliyor.

NAPOLİ - BOLOGNA FİNAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa finalinin programı resmi olarak açıklandı:

Detay Bilgi
Organizasyon İtalya Süper Kupa (Final)
Maç Napoli - Bologna
Tarih (Ne Zaman) 22 Aralık 2025 Pazartesi
Saat (Saat Kaçta) 22:00 (TSİ)

MAÇ HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Futbolseverler maçın canlı yayın kanalını araştırıyor. Yarı final maçları TRT Spor ekranlarından yayımlanan kupanın finali de bu ekranlarda bekleniyor.

FAVORİ NAPOLİ'NİN RAKİBİ SÜRPRİZ BOLOGNA!

Inter, Marcus Thuram'ın 2. dakikada attığı golle öne geçti. Bologna, 35. dakikada Orsolini'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın normal süresi 1-1 bitti ve direkt penaltılara geçildi. Inter'de Martinez ve de Vrij penaltı atışlarında başarılı olurken, Bastoni, Barella ve Bonny penaltıları kaçırdı. Bologna'da Ferguson, Rowe ve Ciro Immobile penaltıları gole çevirdi. Moro ve Miranda ise penaltıda aradığını bulamayanlardan oldu.

