Nargile keyfinde zehir şüphesi

Şırnak'ın Cizre İlçesinde önceki akşam bir kafede pizza yiyen, nargile içen 4 kişi bir süre sonra fenalaştı. Mehmet Emin İğdi ve 3 kişi kendi imkanlarıyla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Yolda kalbi duran Mehmet Emin İğdi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tahlillerde Mehmet Emin İğdi'nin kanında karnbonmonoksit oranı yüksek çıktı. Karbonmonoksitin nargile kömüründen kaynaklı olabileceği iddia edildi. Diğer 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.Mehmet Emin İğdi'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olaydan sonra polis, kafe işletmecisinin ifadesine başvurdu. İşletmeci ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili çalışma başlattı.