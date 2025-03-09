Narin 9’uncu yaşını göremedi

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te 8 yaşındaki Narin Güran, kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. 19 gün sonra küçük kızın cansız bedeni derede bulundu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Korkunç cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın dün doğum günüydü. Narin, vahşice katledilmeseydi dün en mutlu gününü yaşayacaktı. Küçük kız 9'uncu yaşını arkadaşlarıyla pastalar ve müzikler eşliğinde mutlu bir şekilde kutlayacaktı. Narin'in ağabeyi Baran ise kardeşinin doğum günüyle ilgili hüzünlü bir paylaşım yaptı.