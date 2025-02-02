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Giriş Tarihi: 2.2.2025

Narin cinayeti sanıkları hakkında flaş karar

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Narin cinayeti sanıkları hakkında flaş karar
Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasının 4 sanığı Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden başka cezaevlerine nakledildi. Edinilen bilgiye göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar, farklı şehirlerdeki cezaevlerine sevk edildi. Buna göre, anne Yüksel ile oğlu Enes Güran Erzincan'a, amca Salim Güran Erzurum'a ve Nevzat Bahtiyar da Adana'ya nakledildi.
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Narin cinayeti sanıkları hakkında flaş karar
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