Narin cinayeti sanıkları hakkında flaş karar

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasının 4 sanığı Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden başka cezaevlerine nakledildi. Edinilen bilgiye göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar, farklı şehirlerdeki cezaevlerine sevk edildi. Buna göre, anne Yüksel ile oğlu Enes Güran Erzincan'a, amca Salim Güran Erzurum'a ve Nevzat Bahtiyar da Adana'ya nakledildi.