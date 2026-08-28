Narin davasında ‘faili meçhul’ reddi

Narin Güran
cinayetinin "faili meçhul" kapsamında yeniden değerlendirilmesi amacıyla Güran ailesi tarafından başvuru yapıldı. Başvuruda, dosyanın bu kapsamda yeniden ele alınması talep edildi. Başvurunun değerlendirilmesinde, Narin Güran cinayetinin ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerince kamuoyuna açık şekilde ele alındığı ve yargılamanın karara bağlandığı dikkate alındı. Dosyanın "faili meçhul" kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek nitelikte yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı öğrenildi. Böylece Narin Güran cinayeti dosyasının "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınmasına yönelik talep ilgili kurumlarca incelendi ve kabul edilmedi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör