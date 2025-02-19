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Giriş Tarihi: 20.2.2025

Narin dosyası İstinaf’a taşındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Narin dosyası İstinaf’a taşındı
Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran dosyası İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Narin cinayetine bakan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı önce UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden, daha sonra da fiziki olarak Bölge İstinaf Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne iletti. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet vermişti. Bu arada, Narin Güran'ın cinayetine ilişkin 4 çocuk hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A. ile M.G. (16), G.G. ve A.Ç.D. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Narin dosyası İstinaf’a taşındı
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