Narın Faydaları Nelerdir? Narın Yararları Nelerdir, Hangi Vitaminler Bulunur, Sağlığa Faydası Nedir?

Nar, sonbahar mevsiminin meyvesi olarak bilinir. İnsanlar tarafından çok sevilen ve tüketilen besinlerdendir. Her meyve gibi narın da pek çok faydaları vardır. Kişinin sağlığına olan katkılarından dolayı da sıkça tercih edilir. Bu nedenle de narın faydaları nelerdir sorusu insanlar için önem arz etmektedir. Bu konu hakkındaki araştırdığımız detaylar...

Narın Faydaları Nelerdir?

Bitkilerin yenilebilen kısımları meyve veya sebze olarak adlandırılmaktadır. Meyveler, doygunluk hissi verir ve birçok hastalık riskini azaltır. Aynı zamanda toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Nar da sağlığımız için pek çok fayda sağlamakta olan bu meyvelerden birisidir. Nar, ilahi bir meyve olarak adlandırılmakta ve teolojik kitaplarda sıkça adı geçmektedir. Doğal bir kalp ilacı olarak da tanımlanmakta olan nar, kalp ve damar hastalıklarına karşı önemli bir koruma sağlamaktadır. Kalbi ve damarları kontrol edici özelliği sayesinde de tansiyon üzerinde etkilidir. Kanın akışını düzenler ve damar tıkanıklığını önler.

Ayrıca hücrelerin zarar görmesini ve iltihaplanmasını da engellemesi açısından antioksidan bir besindir. Son yapılan araştırmalara göre ise nar suyunun prostat kanserini önlediği de ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte nar suyunun stresi azalttığı da bilinmektedir. Nar, hafızayı korumada da büyük görev alır böylece Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurduğu söylenmektedir. Nar neye iyi gelir sorusunun bir diğer cevabı ise sindirim hastalıklarının gelişmesinde engelleyici bir rolde bulunmasıdır. Bağırsaktaki iltihaplanmaları azaltır ve birçok bağırsak hastalığına karşı faydalıdır.

Narda Hangi Vitaminler Var?

Meyvelerin günlük hayattaki yerini ve önemini bilmekteyiz. Meyveler bünyesinde pek çok bileşeni bir arada barındırmaktadır. Bu bileşenlerin büyük bir kısmı sudur. Bunun yanında ise vitaminler, lifler, proteinler gibi diğer önemli bileşenleri de içermektedir. Narda ise 7 gram lif ve 3 gram protein olmakla beraber mineral olarak da folat, potasyum vb. bulunmaktadır. Nar C vitamini açısından oldukça zengindir. İçerisinde C vitamini dışında A, K ve B vitaminleri de yer almaktadır. Narda bulunan bu vitaminler ise narın bize sağladığı yararların en büyük yardımcılarıdır.