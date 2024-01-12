Narın faydaları saymakla bitmiyor

Kışın gözde meyvelerinden olan narın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Women's Health sitesinde antioksidan, A, C ve E gibi vitaminler açısından zengin olan narın sağlığa olan faydalarına yer verildi. Bağışıklığı güçlendiriyor. Prostat, mide, kolon, akciğer ve meme kanserine karşı koruma sağlıyor. Kan dolaşımını iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruyor. Böbrek taşı oluşumunu engellemede yardımcı oluyor. Görme yetisini destekliyor. Hafızayı güçlendiriyor ve beyin fonksiyonlarını arttırıyor. Narın ölçülü kullanılması gerektiği belirten uzmanlar, şeker hastalığı gibi durumlarda doktora danışılması gerektiği konusunda uyarıyor.