Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı çekildi!

DOSYA YARGITAY'DA!

Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini, delillerin bilimsel olarak yetersiz değerlendirildiğini vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran'a verilen müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın hukuka uygun olduğunu belirterek onanmasını talep etti ve dosya Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.