Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildi | Video
Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davada 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4,5 yıl hapse çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, müvekkilini artık savunmayacağını duyurdu.
