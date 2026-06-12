Narin Güran davası ertelendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, Eğertutmaz Deresi'nde 21 Eylül 2024 tarihinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan davalarda yargılanan 15 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Sanıklar arasında 12 yetişkin ile 3 çocuk bulunuyor. Daha önce Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "suçluyu kayırma" suçundan verilen ve 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Bozma kararının ardından bugün yeniden görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmada bazı avukatların mazeret bildirmesi üzerine mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, 15 sanığın yargılanmasına 1 Ekim tarihine ertelendi.

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