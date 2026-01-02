SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: Yargıtay anne Yüksel Güran’ın cezasını onamıştı…

"DOSYA YARGITAY CEZA KURULUNDA GÖRÜŞÜLSÜN"

Ailenin avukatı Yılmaz Demiroğlu, yaptığı açıklamada, "Narin dosyasında kamuoyunun cinayetin sebebi ve olayın bütün yönleri ile aydınlatılması yönündeki vicdani beklentileri, hükümlü/sanıkların kanun yolu aşamasında sunulan ve dikkate alınmadığına işaret ettiği delil ve uzman mütalaaları da dikkate alınarak dosyanın Yüksek Yargımızın /Yargıtay'ın diğer daire başkan ve üyelerinden oluşan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuda daha evvel verilmiş tebliğnamedeki görüşlere bağlı olmaksızın itiraz takdir yetkisi tamamen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na aittir" ifadelerini kullandı.