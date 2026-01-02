SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında çarpıcı gelişme: Yargıtay anne Yüksel Güran’ın cezasını onamıştı…

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te korkunç bir şekilde öldürüldü. Yapılan yargılamalar sonucu Narin'i öldürmekle suçlanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Narin'in cesedini amca Salim'den alarak gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise, 4,6 ay hapis cezasına çarpıltıldı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi anne, ağabey ve amcanın cezasını geçtiğimiz hafta onadı. Bahtiyar'ın cezasını da bozarak öldürmeye yardım suçundan yargılanması istendi. Dosya davanın görüleceği 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilerek, ailenin avukatları Yargıtay'a anne yönünde başvuru yaptı.
ONAMA KARARI DÜZELTME TALEBİ
Narin Güran dosyasında verilen kısmi onama kararı üzerine anne Yüksel Güran yönünden onama kararının düzeltilerek kaldırılması ve hükmün bozulması istemiyle CMK.m 308 kapsamında başvuru yapılması talep edildi. Ailenin avukatları, söz konusu dilekçeyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
"DOSYA YARGITAY CEZA KURULUNDA GÖRÜŞÜLSÜN"
Ailenin avukatı Yılmaz Demiroğlu, yaptığı açıklamada, "Narin dosyasında kamuoyunun cinayetin sebebi ve olayın bütün yönleri ile aydınlatılması yönündeki vicdani beklentileri, hükümlü/sanıkların kanun yolu aşamasında sunulan ve dikkate alınmadığına işaret ettiği delil ve uzman mütalaaları da dikkate alınarak dosyanın Yüksek Yargımızın /Yargıtay'ın diğer daire başkan ve üyelerinden oluşan Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görüşülmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuda daha evvel verilmiş tebliğnamedeki görüşlere bağlı olmaksızın itiraz takdir yetkisi tamamen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na aittir" ifadelerini kullandı.