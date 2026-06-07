Narin Güran’ın köyünün yeni muhtarı seçildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen eski muhtar Salim Güran'ın görevden düşürülmesinin ardından ara muhtarlık seçimi gerçekleştirildi. 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davada, Salim Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş ve ceza Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Kararın kesinleşmesiyle birlikte muhtarlık görevi sona eren Salim Güran'ın yerine yeni muhtarın belirlenmesi amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda mahallede ara seçim süreci başlatıldı. Toplam 234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, seçimlere tek aday olarak katıldı. Seçimde, Murat Kaya köyün yeni muhtarı seçildi.

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