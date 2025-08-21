Narin’i mezarı başında andılar

Diyarbakır'da geçen yıl 21 Ağustos'ta korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. Narin'in evinden 1.5 kilometre mesafede yer alan Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde cansız bedeni bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmasının tamamlanmasının ardından anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 'iştirak halinde öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Narin'i dere yatağına gömdüğünü itiraf eden ve cesedin yerini işaret eden komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Narin'in akrabaları ile komşularının da aralarında olduğu toplamda 19 kişinin ceza almasına rağmen Narin'in kimin neden öldürdüğü hâlâ tespit edilemedi.

TESPİT EDİLEMEDİ

Kızının ölümünün birinci yılında mezarı başında mevlüt düzenleyen baba Arif Güran, Erzincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran'ı ziyaret ettiğini söyledi. Narin'in mezarı başına gelen çocuklar dualar etti. Çocuklar, ellerinde Narin için adalet yazan pankartlar taşıdı.