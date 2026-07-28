Narko Kapan Gaziantep Operasyonunda 382 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gaziantep merkezli 14 ilde sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yaklaşık 6 ay süren kapsamlı bir soruşturma sonucunda operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satıcılarının internet tabanlı uygulamalar üzerinden alıcılara ulaştıkları, kolluk birimlerinin bölgeye girişinden haberdar olarak suç delillerini yok etmeye çalıştıkları ve uyuşturucu ticaretini dijital platformlar üzerinden sürdürdükleri tespit edildi.

Şüphelilerin suç bağlantılarının ortaya çıkarılması, uyuşturucu madde satışlarının delillendirilmesi ve suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda 566 ayrı satış işlemi kayıt altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarından toplam 548 şüpheli tespit edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre şüphelilerin; 53'ünün suça sürüklenen çocuk, 12'sinin kadın, 483'ünün erkek olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerden 61'inin kapalı, 15'inin açık ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 28 Temmuz 2026 tarihinde Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" başlatıldı. Soruşturma ve operasyon, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Emniyet Müdürlüğü binasında yaptığı açıklamada, operasyonla sadece uyuşturucu satıcılarının yakalanmadığını, aynı zamanda yağma, hırsızlık, kasten yaralama gibi çok sayıda suç kayıtları bulunan şüphelilerin yakalanmasıyla sokak suçları ve genel asayişe yönelik olarak da çalışma yapılarak halkım huzur ve güven içinde yaşayacağı bir ortam oluşturulduğunu söyledi.