Narkotik köpeğinin dikkati sevkiyatı ortaya çıkardı! Tam 109 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 21 Ağustos'ta ilçedeki bir kargo aktarma merkezinde rutin kontrol yapıldı. Kontroller sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği 3 ayrı kargo paketi incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının nezaretinde gerçekleştirilen aramada, paketlerin içerisinde 210 kalıp halinde, daralı ağırlığı 109 kilogram 300 gram olan ve eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

KARGOYU TESLİM ALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın devamında kargo gönderileri kontrollü şekilde takibe alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, kargoları 24 Ağustos'ta teslim alan Abdurrahman Silinsin yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Kahramankazan Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Silinsin, 25 Ağustos tarihinde tutuklandı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Teknik ve adli çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen Mehmet Ayatullah Baykurtan da tespit edildi. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılırken, kullandığı belirlenen araç hakkında da yakalama tedbiri uygulandı. Baykurtan'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖNDERİCİ AYAĞI DA ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın gönderici ayağının ortaya çıkarılması amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı. Bu kapsamda kargoların gönderilme süreci, bağlantılı kişiler, iletişim ve mali hareketler ile uyuşturucu madde ticaretinin tüm boyutlarının tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı.

KRİMİNAL İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ele geçirilen maddeler üzerinde kriminal ve adli tıp incelemeleri ile parmak izi çalışmaları devam ediyor. Soruşturmanın, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun yanı sıra "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" yönünden de Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör