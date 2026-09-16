Narkotik ve istihbarat şubeden ortak operasyon! Uyuşturucu imalathanesi çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 15 Eylül günü Esenyurt'ta belirlenen bir adrese ve araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BASKINDA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKTI

Adres ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan depoda devasa miktarda malzeme ele geçirildi. Aramalarda 800 bin Pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ile birlikte, yaklaşık 3,5 milyon hap üretilebilecek kapasitede 840 kilo toz Pregabalin maddesi, 374 kilogram katkı maddesi ve 1 milyon 200 bin doluma hazır boş kapsül bulundu. Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanılan 5 seri üretim makinesi ve 3 teraziye de el konuldu. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.