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Giriş Tarihi: 16.09.2026 11:22

Narkotik ve istihbarat şubeden ortak operasyon! Uyuşturucu imalathanesi çökertildi

İstanbul’da Emniyetinin Narkotik ve İstihbarat şubeleri ortak çalışmayla Esenyurt’ta uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen adres ve araca operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasaya sürülmeye hazır ve üretimde kullanılacak milyonlarca sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Narkotik ve istihbarat şubeden ortak operasyon! Uyuşturucu imalathanesi çökertildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 15 Eylül günü Esenyurt'ta belirlenen bir adrese ve araca yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BASKINDA UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKTI

Adres ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan depoda devasa miktarda malzeme ele geçirildi. Aramalarda 800 bin Pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ile birlikte, yaklaşık 3,5 milyon hap üretilebilecek kapasitede 840 kilo toz Pregabalin maddesi, 374 kilogram katkı maddesi ve 1 milyon 200 bin doluma hazır boş kapsül bulundu. Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanılan 5 seri üretim makinesi ve 3 teraziye de el konuldu. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Narkotik ve istihbarat şubeden ortak operasyon! Uyuşturucu imalathanesi çökertildi
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