Haberler Yaşam Haberleri NASA paylaştı: 54 yıl arayla Dünyamız! 'Evimiz harika görünüyor'
Giriş Tarihi: 4.04.2026 12:32

NASA, 54 yıl sonra tekrar Dünya fotoğrafını paylaştı. 1972'deki Apollo 17 görevi ile önceki gün fırlatılan Artemis 2 görevi sırasında uzaydan çekilen iki Dünya fotoğrafına bu yorumlar yapıldı.

DHA Yaşam
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 54 yıl aradan sonra Ay'ın çevresine yönelik başlattığı insanlı yolculuk sürerken, sanal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kurumun sanal medya hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, 1972 yılındaki Apollo 17 görevi sırasında çekilen Dünya fotoğrafı ile Artemis 2 mürettebatı tarafından dün çekilen Dünya karesi yan yana getirildi.

(1972)

'EVİMİZE HARİKA GÖRÜNÜYOR'

İnsanlığın uzay yolculuğundaki gelişimine değinilen paylaşımda, "Son 54 yılda çok yol kat ettik ama değişmeyen bir şey var: Evimiz uzaydan harika görünüyor! Soldaki görüntü 1972'de Apollo 17 mürettebatı, sağdaki ise dün Artemis 2 mürettebatı tarafından çekildi" ifadelerine yer verildi.

(2026)

