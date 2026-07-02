Nato zirvesi öncesi Ankara’da atlı polisler sahada

NATO Zirvesi'nin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Ankara genelinde toplam 56 bin emniyet ve jandarma personeli görev alacak. Güvenlik planlaması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de kentin farklı noktalarında görünür güvenlik hizmeti sunacak.

22 AT SAHADA OLACAK

Zirve tedbirlerinde görev yapan 22 atın; kalabalık ortamlar, yüksek ses ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen, özel eğitimden geçirilmiş atlar arasından seçildiği belirtildi. Atlı polis ekiplerinin özellikle yoğun insan trafiğinin bulunduğu bölgelerde devriye faaliyetlerini sürdüreceği, görev yapan tüm personelin ise hizmetlerin daha şeffaf ve etkin yürütülmesi amacıyla yaka kamerası kullanacağı bildirildi.

'TOMRİS' VE 'TULPAR' İLGİ ODAĞI OLDU

Tedbirler kapsamında görev yapan 16 atlı polis, Başkent Millet Bahçesi'nde devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Devriye sırasında vatandaşlar atlı polis ekiplerine ilgi gösterirken, özellikle yeleleri özenle örülen "Tomris" ve "Tulpar" isimli atlar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde dikkat çeken atların yelelerinin, kadın polisler tarafından örülerek şekillendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, devriye görevi yapan 16 atlı polis ile motosikletli polis ekiplerinin oluşturduğu ay yıldız koreografisi havadan görüntülendi. Ankara Emniyeti'nin, NATO Zirvesi boyunca kent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör