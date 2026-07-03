Ankara’da çocukları dilendiren 11 şüpheli yakalandı

Zirve öncesinde hazırlanan güvenlik planı doğrultusunda başta zirve güzergâhları, kritik kamu binaları ve yoğun yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde denetimler artırıldı. Daha önce gerçekleştirilen "Güven Sokağı" uygulamalarında değnekçiler ve usulsüz vale hizmeti veren kişilere yönelik işlemler yapılırken, son operasyonun hedefinde çocuk istismarı yoluyla dilencilik yaptıran şüpheliler yer aldı.

ÇOCUKLARI DİLENDİRENLERE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Adliyesi Aile İçi Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kapsamlı takip ve operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle kavşaklar, trafik ışıkları, otogar çevresi ve yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu noktalarda çocukları dilendirerek vatandaşların vicdani duygularını istismar eden kişileri mercek altına aldı.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Yürütülen çalışmalar sonucunda çocukları dilendirerek gelir elde ettikleri tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesi kapsamında "çocukları dilendirmek" suçundan adli işlem başlatıldığı ve ifadelerinin alındığı öğrenildi.

"ÇOCUKLARIN İSTİSMARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ankara Emniyet Müdürlüğü, çocukların suistimal edilmesine izin vermeyeceklerini uyguladı. başkente gelecek olan çok sayıda turiste ev sahipliği sorumluluğuyla bu adımların kararlılıkla atılacağını belirtti.