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Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:53

NATO Zirvesi öncesi operasyonda gözaltına alınmışlardı: 52 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri başladı. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 209 kişi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, emniyet işlemleri tamamlanan 52 kişi Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının ardından haklarında karar verilmesi bekleniyor.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
NATO Zirvesi öncesi operasyonda gözaltına alınmışlardı: 52 kişi adliyeye sevk edildi
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Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından, 23 Haziran sabahı emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

209 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen şafak operasyonlarında, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

52 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması uygulanmasının ardından emniyette ifade alma işlemlerine başlandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 52'si, bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının beklendiği ve işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #NATO ZİRVESİ

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NATO Zirvesi öncesi operasyonda gözaltına alınmışlardı: 52 kişi adliyeye sevk edildi
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