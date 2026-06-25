NATO Zirvesi öncesi operasyonda gözaltına alınmışlardı: 52 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından, 23 Haziran sabahı emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

209 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen şafak operasyonlarında, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

52 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 24 saatlik avukat görüş kısıtlaması uygulanmasının ardından emniyette ifade alma işlemlerine başlandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 52'si, bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasının beklendiği ve işlemlerin sürdüğü öğrenildi.