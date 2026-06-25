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Giriş Tarihi: 25.06.2026 19:26

NATO Zirvesi öncesi operasyon! 6 kişi tutuklandı

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri başladı. Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in de bulunduğu 6 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
NATO Zirvesi öncesi operasyon! 6 kişi tutuklandı
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Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından, 23 Haziran sabahı emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen şafak operasyonlarında, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

6 TUTUKLAMA

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin bir kısmı bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer ve beraberindeki 5 TEMA Vakfı üyesi hakkında tutuklama kararı verildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA

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NATO Zirvesi öncesi operasyon! 6 kişi tutuklandı
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