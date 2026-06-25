NATO Zirvesi öncesi operasyon! 6 kişi tutuklandı

Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından, 23 Haziran sabahı emniyet ve jandarma ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen şafak operasyonlarında, DEAŞ, TKP/ML, MLKP ve DHKP/C terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı.

6 TUTUKLAMA

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin bir kısmı bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen TEMA Vakfı Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer ve beraberindeki 5 TEMA Vakfı üyesi hakkında tutuklama kararı verildi.

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