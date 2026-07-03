Haberler Yaşam Haberleri NATO Zirvesi'ne geri sayım! Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sivil uçuşlara geçici kısıtlama
Giriş Tarihi: 3.07.2026 16:23 Son Güncelleme: 3.07.2026 16:51

NATO Zirvesi'ne geri sayım! Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sivil uçuşlara geçici kısıtlama

NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 7 Temmuz Salı günü saat 10.00-18.00 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00-21.00 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.

NATO Zirvesi’ne geri sayım! Ankara Esenboğa Havalimanı’nda sivil uçuşlara geçici kısıtlama
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiler göre, NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM uyarınca, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 saatleri ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatleri arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.
Öte yandan, yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacağı bildirildi. Muafiyet kapsamında Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18'inci bölümüne 'STS/ATFMX' ibaresini işlemelerinin zorunlu olduğu öğrenildi.

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#NATO ZİRVESİ

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NATO Zirvesi'ne geri sayım! Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sivil uçuşlara geçici kısıtlama
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