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Giriş Tarihi: 14.09.2026

Navigasyon tartışması kanlı bitti

Elyesa Karatepe Elyesa Karatepe
Navigasyon tartışması kanlı bitti
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İSTANBUL Sultanbeyli'de, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için uygulama üzerinden korsan taksiye binen Soner A., sürücü Şahin D.'nin navigasyon dışına çıkarak yolu uzatmasına tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Aracı sağa çeken korsan taksici ile yolcu arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gözü dönen sürücü Şahin D., aracın torpidosundan aldığı bıçakla Soner A.'yı bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yolcu tedavi altına alınırken, olay sonrası gözaltına alınan korsan taksici Şahin D. "kasten yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Navigasyon tartışması kanlı bitti
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