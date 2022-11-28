Naylon Kıyafet Nasıl Ütülenir? Naylon Tunik, Elbise, Gömlek Kaç Derecede, Nasıl ve Hangi Ayarda Ütülenir?

Naylon tunik nasıl ütülenir diye bakmadan naylon kıyafetlerinizi ütülememeniz gerekmektedir. Hem diğer kumaşlardan farklı derecesinin olması hem de zor bir kumaş olması dolayısıyla ütüye başlamadan önce naylon tunik hangi ayarda ütülenir diye kontrol etmenizde yarar vardır. Ütülerin üzerindeki kumaş türlerine göre farklı sıcaklık derecelerini bilmek ve hangi kumaş hangi derecede ütülenir dikkat etmek gerekir. Naylon tunik kaç derecede ütülenir diye bakmak ve düzgün bir ütüleme yapabilmek için detaylara birlikte geçelim.

Naylon kıyafet Nasıl Ütülenir?

Her kıyafetin ayrı bir yıkanma ve ütülenme şekli ve ayarı bulunmaktadır. Hem kumaşlarının farklılığından hem de kullanılan malzemelerin farklılığından dolayı dikkat edilmeli ve ona göre ütülenmeler yapılmalıdır. Çok hassas olan ve yüksek ısıya maruz kaldığında şekilde değiştiren kumaşlardan biri de naylonlardır. Naylon kıyafet nasıl ütülenir diye baktığımızda bazı ipuçları ile karşılaşırız. İşte naylon kıyafet ütülemenin ipuçları;

Ütüleyeceğiniz kıyafeti ters çevirin ve ters şekilde en düşük derecede ütüleyin.

Ütülerken mutlaka kıyafetin üzerine havlu koyun.

Eğer etrafınızda havlu yoksa herhangi bir pamuklu kumaş kullanabilirsiniz.

Ütülerken sağa sola çekiştirmeden nazik şekilde ütüleyiniz.

Naylon Tunik Kaç Derecede Ütülenir?

Her ütünün derece ayarları farklı olsa da naylon tunik hangi ayarda ütülenir sorusu ile sık karşılaşırız. Naylon olan herhangi bir şeyi ütülemek için elinizde bulunan ütünün en düşük ayarını kullanmanız gerekmektedir. Doğrudan ütü ile naylon kıyafeti temas ettirmek yerine araya bir havlu ya da bez koymayı ihmal etmeyiniz.