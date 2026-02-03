Nazlı’nın yardım çığlığı: Beni bu adamdan kurtarın

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi Feyzullah Yavuz tarafından başına kaldırım taşı vurularak öldüresiye dövülen 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz (27) yaşadığı dehşeti anlattı. 27 Ocak'ta Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde yaşanan olayda, 9 yıllık evli 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz (27), boşanmak istediği eşi Feyzullah Yavuz tarafından sokak ortasında kaldırım taşı ile darp edilmişti.Görme kaybı yaşayan, kafatasında ve burnunda da kırıklar olan Nazlı Yavuz, tutuklanan eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, "3 ay önce eşimden şikâyetçi olmuştum. Sonra kadın sığınma evine başvurdum. Üç çocuğumla birlikte birkaç ay orada kaldım. Eşim 'Bir daha eskisi gibi olmayacağım, seni dövmeyeceğim' deyince başka çarem olmadığı için geldim. O gün bana 'Şikâyetini ne zaman çekeceksin' dedi.Beni yine dövecek diye arabadan inip kaçtım. Eline aldığı taşla suratıma defalarca vurdu. Her yerimi kan içinde bıraktı. 'Ben hapse gireceksem sen de mezara gireceksin. Sana bu dünyada huzur yok' dedi. Olanları çocuklarım da gördü. Devletimden yardım istiyorum. Ayaklarım üzerinde dursaydım o adama dönmezdim. Bu adam hapisten çıkmasın. Çıkarsa yarım bıraktığı işi yapacak, beni öldürecek. Çocuklarımı alıp kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum" diye konuştu.