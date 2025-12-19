NBA All-Star oylaması nasıl ve nereden yapılır? Alperen Şengün ve Adem Bona’ya oylar açıldı!

Basketbolseverler için yılın en beklenen dönemlerinden biri geldi çattı. Yıldız isimleri bir araya getiren All-Star maçı için taraftar oylaması dijital platformlarda aktif hale getirildi. Geçtiğimiz sezon Houston Rockets formasıyla tarih yazan ve All-Star 2025'e seçilen Alperen Şengün, bu yıl hayalini gerçekleştirmek için en güçlü adaylar arasında. Philadelphia 76ers formasıyla dikkat çeken Adem Bona da listeye dahil olan bir diğer gururumuz. Peki; 2026 NBA All Star ne zaman?