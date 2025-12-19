Haberler Yaşam Haberleri NBA All-Star oylaması nasıl ve nereden yapılır? Alperen Şengün ve Adem Bona'ya oylar açıldı!
Giriş Tarihi: 19.12.2025 08:28 Son Güncelleme: 19.12.2025 08:29

Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu olan NBA All-Star heyecanı şimdiden başladı. 2026 yılında Los Angeles'ta düzenlenecek olan dev etkinlik için oylama süreci resmen açıldı. NBA'deki gururlarımız Alperen Şengün ve genç yıldızımız Adem Bona'nın da aday listesinde yer aldığı oylamada, milli yıldızlarımızı All-Star sahnesine taşımak taraftarların elinde. Peki, NBA All-Star oylaması nasıl yapılır, oylama ne zaman sona eriyor? İşte organizasyon tarihi:

Basketbolseverler için yılın en beklenen dönemlerinden biri geldi çattı. Yıldız isimleri bir araya getiren All-Star maçı için taraftar oylaması dijital platformlarda aktif hale getirildi. Geçtiğimiz sezon Houston Rockets formasıyla tarih yazan ve All-Star 2025'e seçilen Alperen Şengün, bu yıl hayalini gerçekleştirmek için en güçlü adaylar arasında. Philadelphia 76ers formasıyla dikkat çeken Adem Bona da listeye dahil olan bir diğer gururumuz. Peki; 2026 NBA All Star ne zaman?

2026 NBA ALL STAR NE ZAMAN?

2026 NBA All-Star, 15 Şubat 2026'da 75. kez düzenlenecek. Maça Los Angeles Clippers ev sahipliği yapacak ve Inglewood, Kaliforniya'daki Intuit Dome'da oynanacak.

ADAYLAR ARASINDA 2 MİLLİ YILDIZ!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da çağrıda bulunduğu NBA All Star oylaması başladı. Adaylar arasında yer alan milli yıldızlarımız Alperen Şengün ve Adem Bona'ya oy vermeye davet edilen taraftarlar için adımlar netleşti:

NBA ALL STAR OYLAMASI NASIL YAPILIR?

14 Ocak 2026'ya kadar sürecek NBA All Star oy süreci vote.nba.com üzerinden yürüyor. Bu yıl pozisyon sınırlamasının olmadığı oylama sürecinde her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek.

