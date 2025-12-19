NBA All-Star oylaması nasıl ve nereden yapılır? Alperen Şengün ve Adem Bona’ya oylar açıldı!

Basketbolseverler için yılın en beklenen dönemlerinden biri geldi çattı. Yıldız isimleri bir araya getiren All-Star maçı için taraftar oylaması dijital platformlarda aktif hale getirildi. Geçtiğimiz sezon Houston Rockets formasıyla tarih yazan ve All-Star 2025'e seçilen Alperen Şengün, bu yıl hayalini gerçekleştirmek için en güçlü adaylar arasında. Philadelphia 76ers formasıyla dikkat çeken Adem Bona da listeye dahil olan bir diğer gururumuz. Peki; 2026 NBA All Star ne zaman?
2026 NBA All-Star, 15 Şubat 2026'da 75. kez düzenlenecek. Maça Los Angeles Clippers ev sahipliği yapacak ve Inglewood, Kaliforniya'daki Intuit Dome'da oynanacak.
14 Ocak 2026'ya kadar sürecek NBA All Star oy süreci vote.nba.com üzerinden yürüyor. Bu yıl pozisyon sınırlamasının olmadığı oylama sürecinde her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek.