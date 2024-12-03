Ne bakıyorsun kavgasında Kaptan Kırdudu’yu öldürmüştü: İşte o cani için istenen ceza!

Edinilen bilgi ve iddialara göre; 23 Temmuz 2023 gecesi Derince ilçesi Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Parkı'nda karşılaşan c(26) ile Murat E. (42) arasında "Ne bakıyorsun" tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat E., Kaptan Kırdudu'yu darp edip bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, Kaptan Kırdudu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Olayın ardından harekete geçen cinayet büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının izini sürdü. Görüntülerde, zanlının kıyafetlerinden kan damladığını tespit eden dedektifler, kan damlalarını takip ederek Murat E.'ye ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET TALEBİ

Olayla ilgili açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Murat E. ve taraf avukatları katıldı.Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasında sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkemede esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunması sorulan sanık Murat E., şu ifadeleri kullandı:"Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. İstenmeden yaşanan bu olay nedeniyle oldukça üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Ben kendimi savunmak için müdahalede bulundum. Maktulün uyuşturucu etkisi altında olduğu kanaatindeyim. Beraatimi ve tahliyemi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum." Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının savunmalarının ardından, sanık Murat E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.