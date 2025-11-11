Haberler Yaşam Haberleri Necip Uysal İstanbul Adliyesi’ne geldi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:08

Necip Uysal İstanbul Adliyesi’ne geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da bahis hesabı bulunduğunu ve oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirlemişti. Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere saat 08.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Necip Uysal İstanbul Adliyesi’ne geldi

TFF'nin tespitlerine göre Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 27 futbolcunun bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'ın da bulunduğu iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hakkındaki iddiaları reddeden Uysal, sabah saat 08.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

TFF'nin bahis oynayan 1024 futbolcuyu açıklamasının ardından Necip Uysal bir açıklama yayınlamış ve hayatı boyunca bahis oynamadığını ifade etmişti. Necip Uysal açıklamasında, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır emeğimle, alın terimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Necip Uysal İstanbul Adliyesi’ne geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz