Haberler Yaşam Haberleri Neden göz yumdunuz
Giriş Tarihi: 9.4.2022

Neden göz yumdunuz

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Neden göz yumdunuz

Edirne Belediyesi’nin, şikâyete rağmen kaçak asfalt tesisini denetlememesine tepki yağdı: Tarlalar, dereler zifte bulandı, neden denetim yapmadınız

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zifti temizleme çalışmaları dün de devam etti. Şantiyede görevli işçiler tarafından tarım arazilerinden iş makineleri yardımıyla toplanan zift, kamyonlara yüklendi. Bazı işçilerin arazide kalan küçük zift parçalarını elle topladıkları görüldü.



'CHP'NİN TAVRI ŞAKA GİBİ!'
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÇED raporu olmadan faaliyet gösteren tesisin denetlenmemesine tepki gösterdi. Tesisin Edirne Belediyesi mücavir alanında olduğunu belirten Aksal, "Şaka gibi. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' misali. CHP'li Edirne Belediyesinin mücavir alanında ÇED raporu almadan faaliyet göstermesine izin verdiği asfalt şantiyesi patlıyor. Tarım arazileri zift altında kalıyor. Yakındaki dere zift akıyor. CHP Milletvekili TBMM'de firmanın ÇED raporu olmadan nasıl faaliyet gösterdiğini sorguluyor. CHP'li İl Genel Meclis Başkanı 'Burası Afrika'da bir ülke değil, burası Edirne ÇED izni almadan, ben yaptım oldu mantığıyla hareket edilemeyeceğini' söylüyor. Peki Edirne Belediyesi ne diyor?" görüşünü dile getirdi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Edirne'nin bu durumu hak etmediğini dile getirdi. İba "CHP'li belediyelerin çevre katliamı bitmek bilmiyor. Uzunköprü Belediyesinin atık arıtma tesisi skandalından sonra şimdi de Edirne Belediyesi'nin ÇED raporu olmadan faaliyetine göz yumduğu tesis, ziftlerini tarım arazisine akıttı! Tüm hemşerilerime geçmiş olsun" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu..
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi
SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara'da otobüs zaferi
Kahreden gerçek! Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı!
SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
AB liderlerinden Ukrayna'ya 'sizin kavganız bizim kavgamız' mesajı! AB'ye doğru ilk olumlu adım...
ARKADAŞINA GÖNDER
Neden göz yumdunuz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA