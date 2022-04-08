Neden göz yumdunuz

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan zifti temizleme çalışmaları dün de devam etti. Şantiyede görevli işçiler tarafından tarım arazilerinden iş makineleri yardımıyla toplanan zift, kamyonlara yüklendi. Bazı işçilerin arazide kalan küçük zift parçalarını elle topladıkları görüldü.TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ÇED raporu olmadan faaliyet gösteren tesisin denetlenmemesine tepki gösterdi. Tesisin Edirne Belediyesi mücavir alanında olduğunu belirten Aksal, "Şaka gibi. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' misali. CHP'li Edirne Belediyesinin mücavir alanında ÇED raporu almadan faaliyet göstermesine izin verdiği asfalt şantiyesi patlıyor. Tarım arazileri zift altında kalıyor. Yakındaki dere zift akıyor. CHP Milletvekili TBMM'de firmanın ÇED raporu olmadan nasıl faaliyet gösterdiğini sorguluyor. CHP'li İl Genel Meclis Başkanı 'Burası Afrika'da bir ülke değil, burası Edirne ÇED izni almadan, ben yaptım oldu mantığıyla hareket edilemeyeceğini' söylüyor. Peki Edirne Belediyesi ne diyor?" görüşünü dile getirdi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Edirne'nin bu durumu hak etmediğini dile getirdi. İba "CHP'li belediyelerin çevre katliamı bitmek bilmiyor. Uzunköprü Belediyesinin atık arıtma tesisi skandalından sonra şimdi de Edirne Belediyesi'nin ÇED raporu olmadan faaliyetine göz yumduğu tesis, ziftlerini tarım arazisine akıttı! Tüm hemşerilerime geçmiş olsun" diye konuştu.