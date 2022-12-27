Nedime Nedir? Nişanda, Kınada ve Düğünde Nedime Ne Yapar, Görevleri Neler?

Nedime en genel tanımıyla gelinin düğün sürecinde yanında bulunan ve destek olan kişidir. Günümüz koşullarında gelinlerin isteklerine göre yönlendirilen düğünlerde en az gelin ve damat kadar önemli olan bir diğer kişi nedimedir. Çoğu zaman en yakın arkadaş arasından seçilen nedime bazı durumlarda birden fazla kişiye verilen bir görev olarak düşünülebilir. Buna göre nedime ne demek, düğünde nedime ne yapar, nedime ne renk giyer, geline ne takar ve daha fazlasını sizler için araştırdık.

Nedime Nedir, Görevleri Nelerdir?

Düğünün her aşamasında aktif olarak rol oynayan ve genellikle gelinin en yakın arkadaşları arasından seçilen kişi ya da kişilere nedime denir. Nedime olarak seçilen kişi ya da kişiler bekarlığa veda gecesinden tutunda nişan, kına ve düğün esnasında gelinin yanında bulunurlar. Asıl görevleri gelinin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak olan nedimenin görevleri şunlardır:

Nişan, kına ve düğün için gelinin istediği detayların planlanmasında yardımcı olmak,

Gelin evi için çıkılan alışverişlerde gelinin fiziksel ya da manen yanında bulunmak,

Gelin ve damadın tereddüde düştüğü anlarda sorunlara çözüm üretmek, moral ve motivasyonu sürekli yüksek tutmak,

Gelinlik ve aksesuar seçiminde gelinin yanında bulunmak, gerekli gördüğü konularda uyarılar yapmak,

Bekarlığa veda gecesinin tüm detaylarını planlamak ve geline sürpriz olarak bu organizasyonu düzenlemek,

Düğün takı töreni için hazırlanan kese ya da sandığı taşımak,

Kına ya da nişanda gelini yalnız bırakmamak ihtiyaçlarını anında yerine getirmek,

Gelinin destek duyacağı her türlü sorunu geline taşımadan çözebilmek.

Nedime Geline Ne Takar?

Gelinin en yakın çevresinden seçilen ve kişi sayısı tamamen geline bırakılan nedime görevindeki kişiler genellikle kadındır. Her koşulda gelinin fiziksel ve maden yanında bulunması gereken nedimelerin düğünde ne takacağı da başka bir soru meselesidir. Tamamen kişilerin maddi durumuna bırakılan bu durum için nedimeler kendi aralarında bir takı alabileceği gibi şahsi olarak da alabilirler. Eğer çoklu olarak nedime seçimi yapıldıysa hep birlikte bir takı alınabileceği gibi evlenen çiftin evine de bir eşya alımı yapılabilir. Kişilerin kendi tercihine bırakılan bu durum için kesin yargılarda bulunmak mümkün değildir. Öte yandan düğünün daha eğlenceli ve sorunsuz olması görevi nedimelere düştüğü için komik ve eğlenceli hediyeleri de yine nedimeler düğünde geline takabilir.

Nedime Düğünde Ne Giyer, Ne Renk Tercih Eder?

Düğünlerin göz bebeği gelinler olduğu için nedime olacak kişilerin kıyafet seçimi çoğu zaman geline bırakılır. Ancak gelin bu konuda bir konsept belirlerse ya da bu konseptin rengini seçerse nedimelerin uyması beklenir. Yaz ve kış ayrına göre değişen nedime kıyafetlerinde genellikle pastel tonlar dikkat çeker. Soft tonların yer aldığı, aşırıya kaçmayan ve doğallığı ön planda tutulan nedime kıyafetlerinde tül detayları dikkat çeker. Gelinin düğün için hazırladığı nedime bilekliği ya da nedime taçları da düğün esnasında kullanılır. Yine bu aksesuarlarda elbette belirlenen konsepte ya da konsept rengine uygun olarak tüm nedimelerde aynı olur.