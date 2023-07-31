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Giriş Tarihi: 31.7.2023 17:52 Son Güncelleme: 31.7.2023 18:26

Nefes kesen kovalamaca! 5 kişi 119 kilo esrarla yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından , takibe alınan ve yakalanmaları için operasyon düzenlenen  uyuşturucu tacileri, polise silah çekerek kaçmaya çalıştı.  Uzun süre devam eden kovalamaca sonunda, iki ayrı araçta 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca, operasyonda 119 kilo  Esrar maddesi ele geçirildi.

ABBAS ÇAKAR
Nefes kesen kovalamaca! 5 kişi 119 kilo esrarla yakalandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen bir grubu takibe aldı. TEM Otoyolu üzeri Kocaeli İzmit İlçesinde " Dur" ihtarında bulunularak durdurulmak istenen şüpheli araçlar, ikaza uymayarak kaçmaya başladı. İzmit'te başlayan kovalamaca Körfez ilçesine kadar sürdü.

UYUŞTURUCU DOLU ÇANTALAR

Körfez İlçesi Kirazlıyalı mevkiinde kadar devam eden kovalamaca sonunda, takip edilen araçlardan biri dururken diğeri yoluna devam etti. Duran araç içerisinde bulunan 2 şüpheli, aracı yolun sağ şeridine bırakarak ormanlık alana doğru kaçtı. şüpheliler,bir süre sonra izlerini kaybettirirken, Polis ekipleri, şüphelilerin terk ettikleri aracı incelemeye aldı. Çok sayıda ekip ise yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla peşlerinden gitti. Yaşanan gelişmeler üzerine, bölgeye Özel Harekat Polisleri de gönderildi.

POLİSE SİLAH ÇEKTİLER

Şüphelileri yakalamak için peşlerine düşen emniyet güçleri, bir süre sonra girmiş oldukları menfezde, kaçan şüphelilerin gizlediği çantalar içerisinde ,yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.Ele geçirilen çantalardaki uyuşturucu incelemeye gönderilirken, Devam eden arama çalışmalarında kaçak 2 şüpheliye ulaşıldı. Polise direnen ve silah çekerek mükavemet gösteren her iki şüpheli de etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Nefes kesen kovalamaca! 5 kişi 119 kilo esrarla yakalandı | Video

119 KİLO ESRAR

Öte yandan kaçan diğer araç ve içerisinde bulunan 3 şüpheli ise Hereke mevkiinde durdurularak yakalandı. Bu araçtanda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Toplamda 119 kilo esrar ele geçirilen operasyonda, 5 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götütüldü. Ayrıca , 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Nefes kesen kovalamaca! 5 kişi 119 kilo esrarla yakalandı
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