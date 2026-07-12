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Giriş Tarihi: 12.07.2026 16:12

Nefes kesen operasyonla kurtarılan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 550 metrelik uçurumdan denize uçan araç sürücüsü Ahmet Miraç Gizler (26) 7 saat süren nefes kesen kurtarma operasyonunun ardından helikopterle bulunduğu yerden alınarak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Nefes kesen operasyonla kurtarılan sürücü hastanede hayatını kaybetti
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Kaza dün Gazipaşa ilçesi Yakacık Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Miraç Gizler idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, kayalık ve çalılık alana savrulurken, otomobil ise uçurumdan denize düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yol seviyesinden yaklaşık 400 metre aşağıdaki sarp arazide ağır yaralı halde bulunan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle yaralının karayoluna çıkarılamaması üzerine denizden tahliye seçeneği değerlendirildi. Ancak sarp kayalıklar ve olumsuz şartlar nedeniyle bu yöntem de uygulanamayınca bölgeye helikopter yönlendirildi.

Yaklaşık 7 saat nefes kesen kurtarma operasyonun ardından bulunduğu noktadan Sahil Güvenlik'e helikopterin havadan vinç ile sedye uzatarak sürücü Ahmet Miraç Gizler, helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gizler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sürücünü yakınlarının yanı sıra 7 saat kurtarma çalışması yapan ekipte gözyaşlarına boğuldu.

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