Nefesler hac için tutuldu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 hac kuraları bugün 10.30'da çekilecek. İlk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydı bulunan 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere, toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının katılacağı kurada, yaklaşık 85 bin kontenjan için nefesler tutulacak. Suudi Arabistan, gelecek yıl hac organizasyonu için Türkiye'ye tahsis edilen kontenjanı, 84 bin 942 kişi olarak belirledi. Vatandaşlar, kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek. Sonuçlar ise e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca sonuçları kısa mesajla bildirilecek. Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027, dönüşlerinin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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