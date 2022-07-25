Haberler Yaşam Haberleri Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan Aydın Tutkal bulunamadı
Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:53 Son Güncelleme: 25.7.2022 13:02

Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan Aydın Tutkal bulunamadı

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan kız çocuğunu kurtaran Aydın Tutkal (43) ve Mücahit Keser (45) akıntıya kapıldı. Keser, kurtulmayı başarırken, Tutkal akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. Tutkal’ı arama çalışmaları sürüyor.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan Aydın Tutkal bulunamadı

Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal (43) ve arkadaşı Mücahit Keser (45), piknik yapan başka bir ailenin çocuğunun suya girdiğini gördü.

Çocuğun gözden kaybolması üzerine Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kaybolurken, Keser ise kendi imkânlarıyla kenara çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen İl AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri nehirde arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 17 saattir süren arama çalışmalarında henüz Aydın Tutkal bulunamazken çok sayıda gönüllü ekipler de arama faaliyetine katıldı.Bingöl AFAD'tan yapılan açıklamada, "Suya girerek çocuğu kurtarmak isteyen Aydın Tutkal suda kaybolmuş olup, arama çalışmaları ekiplerce devam ediyor.

Ayrıca vatandaşın bulunması için Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü'nden 3, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden ise 4 Dalgıç Adam ilimizde görevlendirilmiş olup, suda kaybolan vatandaşın arama çalışmaları dalgıçlarca devam etmektedir.

Arama operasyonuna Bingöl İl AFAD Müdürlüğü'nden 5, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneği'nden 6, İl Jandarma Komutanlığından 40, İl Emniyet Müdürlüğü'nden 20 kişi katıldı.

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Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan Aydın Tutkal bulunamadı
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