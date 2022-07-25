Nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtardıktan sonra kaybolan Aydın Tutkal bulunamadı

Çocuğun gözden kaybolması üzerine Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kaybolurken, Keser ise kendi imkânlarıyla kenara çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen İl AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri nehirde arama çalışması başlattı.