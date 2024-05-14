Haberler Yaşam Haberleri Neml Suresi 18. Ayet Okunuşu - Neml Suresi’nin 18. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Giriş Tarihi: 14.5.2024 13:11

Neml Suresi 18. Ayet Okunuşu - Neml Suresi’nin 18. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Neml Suresi, Kuran'ın önemli mesajlar içeren surelerinden biridir ve içerdiği derin mesajlar ile insanı düşünmeye ve tefekkür etmeye yönlendirir. Özellikle 18. ayetinde, güç ve hikmetin Allah'tan geldiğini ve insana her şeyin Yaratıcı tarafından kontrol edildiğini anlatır. Neml Suresi 18. ayet okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali, Allah’ın hikmetini anlamamızda yardımcı olmaktadır.

Neml Suresi 18. Ayet Okunuşu - Neml Suresi’nin 18. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Kuran'ın Neml Suresi, pek çok kıssayı içinde barındıran ve insanı düşünmeye sevk eden bir suredir. Özellikle 18. ayeti, Hz. Süleyman'ın hikmeti ve gücü ile ilgili bir anlatı sunar. Bu ayetin derinliğini ve içerdiği mesajları anlamak, insanın hayatında güçlü bir etki bırakabilir ve Allah'ın varlığına dair bir anlayışı derinleştirebilir. Neml Suresi 18. ayet okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali sayesinde Hz. Süleyman'ın hikmetini anlayabiliriz.

Neml Suresi 18. Ayet Arapça Yazılışı

Neml Suresi 18. Ayet Okunuşu

Hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemletüy ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm la yahtımenneküm süleymanü ve cünudühu ve hüm la yeş'urun

Neml Suresi 18. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler" dedi.

Neml Suresi Suresi Okunuşu için Tıklayınız

ARKADAŞINA GÖNDER
Neml Suresi 18. Ayet Okunuşu - Neml Suresi’nin 18. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA