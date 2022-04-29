Neml Suresi Okunuşu – Neml Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

64.Emmey yebdeül halka sümme yüıydühu ve mey yerzükuküm mines semai vel ard e ilahüm meallah kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn
65.Kul la ya'lemü men fis semavati vel erdıl ğaybe illellah ve ma yeş'urune eyyane yüb'asun
66.Belid darake ılmühüm fil ahırati bel hüm fı şekkim minha bel hüm minha amıun
67.Ve kalellezıne keferu e iza künna türabev ve abaüna einna le muhracun
68.Le kad vüıdna haza nahnü ve abaüna min kablü in haza illa esatıyrul evvelın
69.Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mücrimın
70.Ve la tahzen aleyhim ve la tekün fı daykım mimma yemkürun
71.Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
72.Kul asa ey yekune radife leküm ba'dullezı testa'cilun
73.Ve inne rabbeke le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun
74.Ve inne rabbeke le ya'lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun
75.Ve ma min ğaibetin fis semai vel erdı illa fı kitabim mübın
76.İnne hazel kur'ane yekussu ala benı israıle ekserallezı hüm fıhi yahtelifun
77.Ve innehu lehüdev ve rahmetül lil müminın
78.İnne rabbeke yakdıy beynehüm bi hukmih ve hüvel azızül alım
79.Fe tevekkel alellah inneke alel hakkıl mübın
80.İnneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirın
81.Ve ma ente bi hadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fe hüm müslimun
82.Ve iza vekaal kavlü aleyhim ahracna lehüm dabbetem minel erdı tükellimühüm ennen nase kanu bi ayatina la yukınun
83.Ve yevme nahşüru min külli ümmetin fevcem mimmey yükezzibü bi ayatina fehüm yuzeun
84.Hatta iza cau kale e kezzebtüm bi ayatı ve lem tühıytu biha ilmen emma za küntüm ta'melun
85.Ve vekaal kavlü aleyhim bima zalemu fe hüm la yentıkun
86.E lem yerav enna cealnel leyle li yeskünu fıhi ven nehara mübsıra inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
87.Ve yevme yünfehu fis suri fe fezia men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah ve küllün etevhü dahırın
88.Ve teral cibale tahsebüha camidetev ve hiye temürru merras sehab sun'allahillezı etkane külle şey' innehu habırum bima tefalun
89.Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve hüm min fezeıy yevmeizin aminın
90.Ve men cae bis seyyieti fe kübbet vücuhühüm fin nar hel tüczevne ila ma küntüm ta'melun
91.İnnema ümirtü en a'büde rabbe hazihil beldetillezı harrameha ve lehu küllü şey'iv ve ümirtü en ekune minel müslimın
92.Ve en etlüvel kur'an fe menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe kul innema ene minel münzirın
93.Ve kulil hamdü lillahi seyürıküm ayatihı fe ta'rifuneha ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta'melun