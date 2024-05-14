Haberler Yaşam Haberleri Neml Suresi 19. Ayet Okunuşu - Neml Suresi’nin 19. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Giriş Tarihi: 14.5.2024 09:14

Neml Suresi 19. Ayet Okunuşu - Neml Suresi’nin 19. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Neml Suresi 19. ayet okunuşu Allah'ın yüceliği ve kudretini gösterirken, meleklerin de Allah'a olan bağlılıklarını ve ibadetlerini ifade eder. Neml Suresi’nin 19. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali Müslümanlara Allah'a olan saygılarını ve itaatlerini göstermek için ibadet etmeyi hatırlatır ve meleklerin örnek bir tutumunu ortaya koyar. Ayrıca meleklerin Allah'a olan yakınlığını ve O'na karşı saygılarını vurgular. Melekler, Allah'ın huzurunda secde ederek O'na itaat ederler.

Neml Suresi 19. Ayet Okunuşu - Neml Suresi’nin 19. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Neml Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 27. suresidir ve 93 ayetten oluşur. Neml Suresi 19. ayet okunuşu Hz. Süleyman'ın Allah'ın takdirine teslim olması ve "Ey Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işlerde bulunmamı ilham et bana ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!" diye dua etmesi vurgulanmaktadır. Neml Suresi'nin 19. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali bize her zaman Allah'a teslim olmamız ve O'nun rızasına uygun bir şekilde yaşamamız gerektiğini hatırlatır.

Neml Suresi'nin 19. Ayeti Arapça Yazılışı

Neml Suresi 19. Ayet Okunuşu

  • Fetebesseme dâhiken min kavlihâ vekâle rabbi evzi'nî en eşkura ni'meteke-lletî en'amte 'aleyye ve'alâ vâlideyye veen a'mele sâlihan terdâhu veedḣilnî birahmetike fî 'ibâdike-ssâlihîn(e)

Neml Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Neml Suresi'nin 19. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

  • "Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: "Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!"

ARKADAŞINA GÖNDER
Neml Suresi 19. Ayet Okunuşu - Neml Suresi’nin 19. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA