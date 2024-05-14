Neml Suresi 19. Ayet Okunuşu - Neml Suresi’nin 19. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Neml Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 27. suresidir ve 93 ayetten oluşur. Neml Suresi 19. ayet okunuşu Hz. Süleyman'ın Allah'ın takdirine teslim olması ve "Ey Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işlerde bulunmamı ilham et bana ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat!" diye dua etmesi vurgulanmaktadır. Neml Suresi'nin 19. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali bize her zaman Allah'a teslim olmamız ve O'nun rızasına uygun bir şekilde yaşamamız gerektiğini hatırlatır.

Neml Suresi'nin 19. Ayeti Arapça Yazılışı

Neml Suresi 19. Ayet Okunuşu

Fetebesseme dâhiken min kavlihâ vekâle rabbi evzi'nî en eşkura ni'meteke-lletî en'amte 'aleyye ve'alâ vâlideyye veen a'mele sâlihan terdâhu veedḣilnî birahmetike fî 'ibâdike-ssâlihîn(e)

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Neml Suresi'nin 19. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali