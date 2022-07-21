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Giriş Tarihi: 21.7.2022 17:47 Son Güncelleme: 21.7.2022 17:48

Nemrut Dağı Nerede? Nemrut Dağı Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Türkiye, bünyesinde birçok tarihi ve jeolojik oluşumu barındırmaktadır. Bunlar arasında en dikkat çekenlerinden biri Nemrut Dağı’dır. Nemrut Dağı tarihi açıdan bakıldığında, eski çağlardan kalma birçok eseri barındırmaktadır. Bu açıdan baktığımızda Nemrut Dağı önemli kültürel miraslardan biridir. Nemrut Dağı’nı eşsiz kılan özelliklerden biri de burada bazı tanrı-tanrıça heykelleri bulunmasıdır. Buna göre Nemrut Dağı nerede ve hangi ilde bulunmaktadır? Gibi soruların cevabı yazımızda…

Nemrut Dağı Nerede? Nemrut Dağı Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Nemrut Dağı, 1881 yılında bir mühendis tarafından keşfedilmiştir. Bu keşiften bu yana yapılan kazılarda bu tarihi dağın özellikleri öne çıkmaktadır. Jeolojik olarak ise normalde karasal iklim olması gerekirken burada günümüzde burada bulunan Atatürk Baraj Gölü nedeniyle Akdeniz iklimine benzer bir iklim bulunmaktadır. Nemrut Dağı'nın nerede, hangi ilde ve nereye bağlı olduğu büyük merak konusudur. Peki, Nemrut Dağı nereye bağlı ve nasıl gidilir? Tarzındaki soruların yanıtlarını sizin için hazırladık…

Nemrut Dağı Nerede?

Nemrut Dağı, Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2.150 metre yüksekliğinde bir dağdır. Yüz ölçümünün büyük bir kısmı Kahta ilçesinde yer alırken az bir kısmı ise Malatya'nın Pütürge ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında Toros dağ silsilesinde bulunmaktadır. 1987'de UNESCO tarafından Dünya Mirası ilan edilen Nemrut Dağı, 1988 yılında tesis edilen Nemrut Dağı Millî Parkı ile korumaya alınmıştır. Bu açıdan baktığımızda Nemrut Dağı, Türkiye için önemli kültürel miraslardan birisidir.

Nemrut Dağı tarihçesinden bahsedecek olursak, eski çağlarda "Kommagene" olarak bilinmektedir ve bu alanda bulunan arkeolojik kalıntılara ev sahipliği yapmaktadır. Antiochos tümülüsü ve buradaki dev heykeller, Eskikale, Yenikale, Karakuş Tepe ve Cendere Köprüsü millî park içinde kalan kültürel değerlerdir. Doğu ve batı teraslarında Antiochos ile tanrı-tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunmaktadır. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer almaktadır.

Aslanın üzerinde 16 ışından oluşan 3 adet yıldız vardır ve bunların Mars, Merkür ve Jüpiter gezegenlerini temsil etmekte olduğu sanılmaktadır. Tarihte bilinen en eski horoskoptur. Kommagene kralı Antiochos Theos, MÖ 62 yılında bu dağın tepesine, pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykelinin yanı sıra kendi mezar-tapınağını da yaptırmıştır. Mezarda, bir kartalın başı gibi, tanrıların taş oymaları bulunur. Heykellerin diziliş şekli hiyerotesyon olarak bilinmektedir.

Nemrut Dağı Heykelleri Nerede?

Nemrut Dağı, yukarıda belirttiğimiz gibi yüz ölçümünün büyük bir kısmı Kahta ilçesinde yer alırken az bir kısmı ise Malatya'nın Pütürge ilçesi yakınlarında Ankar dağları civarında Toros dağ silsilesinde yer alan bir oluşumdur. Burayı eşsiz kılan heykeller ise Nemrut Dağı'nın yamaçlarında bulunmaktadır.

Nemrut Dağı Hangi İlde?

Nemrut Dağı Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer almaktadır. Bu dağ yaklaşık olarak 2150 metre yüksekliğindedir. Yüz ölçümünün büyük bir kısmı Kahta ilçesinde yer almasının yanı sıra bir kısmı da Malatya'nın Pütürge ilçesi yakınlarındaki Ankar dağları civarındadır.

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Nemrut Dağı Nerede? Nemrut Dağı Hangi İlde, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?
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