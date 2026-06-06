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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Nemrut Krater Gölü’nde tarifsiz güzellik

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Nemrut Krater Gölü’nde tarifsiz güzellik
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Bitlis'in önemli doğal turizm destinasyonlarından biri olan Ne.mrut Krater Gölü, kışın kapanan yollarının yeniden açılması ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası, yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanıyor. Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'na ulaşım, bir süre önce Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının ardından yeniden sağlandı. Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan bölge; büyük ve küçük gölleri, sıcak ve soğuk su kaynakları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamı ile ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Diyarbakır'dan eşiyle birlikte bölgeyi ziyaret eden Mehmet Aydın, "Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

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Nemrut Krater Gölü’nde tarifsiz güzellik
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