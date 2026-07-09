Nemrut’un eteklerinde emek dolu yolculuk

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde her gün tekrarlanan "tozlu yolculuk", Nemrut Dağı'nın eşsiz manzarasında besicilerin emek dolu yaşamını gözler önüne seriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yüzlerce koyunla yola çıkan çobanlar, yaklaşık 15 kilometrelik toprak yolda ilerlerken yükselen toz bulutları, doğayla iç içe kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan köy sakinleri, koyun sürülerini süt sağımı ve otlatma amacıyla her sabah Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürüyor. Günün erken saatlerinde başlayan yolculuk, akşam saatlerinde sürülerin yeniden köye dönmesiyle sona eriyor. Çobanlar ve yüzlerce koyundan oluşan sürüler, günde iki kez yaklaşık 15 kilometrelik toprak yolu yürüyerek zorlu bir mesai gerçekleştiriyor. Özellikle kurak yaz günlerinde sürülerin geçişi sırasında gökyüzüne yükselen toz bulutları, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek etkileyici manzaralar ortaya çıkarıyor.

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