Nerdesin oğlum?

Düzce
'de, arkadaşları tarafından 16 gün önce akşam saatlerinde evden alındıktan sonra sırra kadem basan 21 yaşındaki Sertan Yalçın
, 16 gündür bulunamadı. Yalçın'ı evden aldıktan sonra öldüresiye dövdüklerini itiraf ettikleri öne sürülen 5 kişi ise tutuklandı. Beyciler
mahallesinde oturan ve askerden yeni gelen 21 yaşındaki Sertan Yalçın, 11 Ekim günü akşam saatlerinde eve gelen arkadaşları tarafından alındı. Yalçın'ın dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, Sertan'ı evden aldıkları iddia edilen Y.E., İ.B., D.K. E.A. ve S.A. gözaltına alındı. Sertan'ı evden aldıklarını ve çiftliğe götürüp dövdüklerini kabul eden şüphelilerin, olay sonrası Sertan'ın kaçtığını, nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. 5 şüpheli tutuklandı. 16 günden bu yana kayıp olan Sertan Yalçın'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor. Kayıp oğlu için sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan baba Hasan Ali Yalçın
ise her gün ormanda ve çiftlik yakınlarında oğlunu arıyor. Baba Yalçın, "Ölü veya diri oğlumun bulunmasını istiyorum. Yapılan incelemelerde herkesin çiftlikten çıktığı, ancak oğlumun çiftlikten çıkmadığı gözüküyor" dedi.