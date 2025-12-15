‘Nereden bilebilirdim bu uçakta şehit olacağını’

Gürcistan'da meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan C-130 askeri nakliye uçağı kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı. Kandemir, eşinin şehit olduğu uçakta birlikte çekildikleri fotoğraf ve videoları paylaşarak yaşadığı acıyı dile getirdi. Defne Kandemir, "Beraber bu uçağa gitmiştik. İçini, dışını ilk defa incelemiştim. Böyle bir video çektiğimi ve düşen uçağın o uçak olduğunu, videoda görünce fark ettim. Nereden bilebilirdim eşimin bu uçakta şehit olacağını" dedi.Duygusal paylaşımında "Gül Beyaz Gül" şarkısına da yer veren Kandemir, "Bu şarkı düğünde 2. dans şarkımızdı, şimdi daha anlamlı. Bizim aşkımız sonsuz, uçak düşerken bile sonsuzluk çiziyor. Doğduğum gün, seninle tanıştığım gün, evlendiğim gün, 8 ve sonsuz bitanem" ifadelerini kullandı.